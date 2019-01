Trainer-Hammer: Canadi vor Deutschland-Wechsel

Bei Düsseldorf geht es derzeit drunter und drüber. Trainer-Legende Friedhelm Funkel wird nur noch bis Saisonende Trainer beim deutschen Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf sein. Wie der Club des Oberösterreichers Kevin Stöger am Freitag mitteilte, habe man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung mit dem 65-Jährigen einigen können. Die Bild titelte ihre Story mit "Düsseldorfs mieses Spiel mit Funkel."

Funkel führte die Düsseldorfer im vergangenen Jahr zum Aufstieg in die Bundesliga, wo man auch dank eines Remis gegen den FC Bayern und eines Sieges über Borussia Dortmund auf Platz 14 überwintert.

Bei einer Pressekonferenz hatte Funkel unter Tränen seinen Abschied mit Saisonende bekannt gegeben. Mit Düsseldorf wird er die Saison noch zu Ende spielen, es wird das letzte halbe Jahr für den 65-Jährigen als Trainer sein. Der Coach: "Ich will ja noch gar nicht in Rente – aber dann gehe ich halt in Rente. Es bleibt dabei, dass ich danach keinen Verein mehr trainiere."

Bei den Fans und der Mannschaft ist Funkel beliebt. Den Bossen ist er dagegen schon lange zu mächtig. Und: die Fortuna hat längst einen Nachfolger in der Hinterhand. Ex-Rapid-Trainer Damir Canadi, seit 2017 bei Atromitos Athen (aktuell Platz 3), hat mit den Düsseldorfern bereits vor der Winterpause gesprochen. Ein Wechsel ist deutschen Medienberichten bereits beschlossene Sache.

Die Frage ist nur: Übernimmt Canadi erst zur kommenden Saison oder schon vorher? Dass Funkel ohne das Vertrauen der Bosse bis Sommer durchhält, gilt als sehr unwahrscheinlich.