Transfer Fix: Louis Schaub wechselt zum HSV

Der ÖFB-Teamspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Spielzeit zu den Norddeutschen.

"Louis Schaub ist ein Spieler mit sehr viel Offensivqualität. Wir konnten zunächst gar nicht glauben, dass so ein Akteur auf den Markt gekommen ist", erklärt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. "Er hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und den 1. FC Köln in der vergangenen Zweitliga-Saison mit in die Bundesliga geschossen. Er ist sehr vielseitig im Offensivbereich und gibt uns damit eine weitere, qualitativ hochwertige Option."

Schaub meint zur neuen Herausforderung: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel funktioniert hat. Als das Angebot vom HSV kam, musste ich nicht lange überlegen. Der HSV ist ein großer Klub in Deutschland und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Rest-Rückrunde erfolgreich sein können. Ich möchte mich schnell integrieren und dabei helfen, das große Ziel zu erreichen."

Schaub war im Sommer 2018 um 3,5 Millionen Euro von Rapid nach Köln gewechselt, wo er noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht.

ÖFB-Trio beim HSV

Nach dem Aufstieg im ersten Jahr bei den Geißböcken kam Schaub in seiner Premieren-Saison im deutschen Oberhaus im Herbst nur neun Mal zum Einsatz. Neo-Coach Markus Gisdol setzte zuletzt kaum auf den Offensivspieler, der auch nicht ins Trainingslager mitgenommen wurde.

Beim HSV, der in der 2. deutschen Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert, trifft er mit Lukas Hinterseer und Martin Harnik auf zwei weitere Österreicher.