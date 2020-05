Überragende Bayern zerlegen Fortuna Düsseldorf

Der Rekordmeister ließ dem Abstiegskandidaten nicht den Funken einer Chance - Endstand 5:0.

Der FC Bayern München marschiert weiter unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Titel Nummer 30! Nach dem Sieg in Dortmund fegt der FCB Fortuna Düsseldorf mit 5:0 aus der Allianz-Arena und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf zehn Punkte aus. Der BVB und RB leipzig können zwar morgen noch nachziehen, doch in der Form von heute sind die Bayern kaum zu stoppen.

Gegen überforderte Fortunen spielten sich voll fokussierte Hausherren zeitweise in einen Rausch. So konnte auch Robert Lewandowski endlich mal gegen F95 treffen und das dann sogar gleich doppelt. Nach dem fünften Tor und einigen Wechseln schaltete die Flick-Elf dann zwei Gänge zurück und ließ die Partie gemütlich ausklingen.

Weiter geht es für beide Teams am kommenden Samstag um 15:30 Uhr. Der FCB tritt zum Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen an, Fortuna Düsseldorf empfängt die TSG Hoffenheim.

Die Tore für den FC Bayern schossen 15' Zanka(ET), 29' Benjamin Pavard, 43' Robert Lewandowski, 50' Robert Lewandowski und 52' Alphonso Davies.

Mehr dazu in Kürze ...