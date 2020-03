Union Berlin verkaufte virtuelle Stadion-Bratwurst

Virtueller Imbisswagen öffnete zur ursprünglichen Anstoßzeit.

Der deutsche Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist in der Coronavirus-Krise kreativ geworden und hat virtuelles Bier und virtuelle Stadion-Bratwürste an seine Fans verkauft. Viele Fans hätten sich in den vergangenen Tagen gemeldet und gefragt, wie sie den Verein mit einer Spende unterstützen können, teilte der Club mit.

Da die Begegnung am Samstag gegen Bayern München wie alle anderen Spiele nicht stattfand, veröffentliche der Club zur geplanten Anstoßzeit den selbst produzierten Aufstiegsfilm "Die Zeit ist nun gekommen" auf der eigenen Plattform "AFTV" und öffnete dazu den virtuellen Imbisswagen des Clubs. Virtuell erhältlich waren auch Kesselgulasch, Erbsensuppe oder Radler für Preise ab 2,50 Euro.