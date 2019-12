Verdrängt Jungstar Alaba bei Bayern?

David Alabas Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. Langsam, aber sicher, werden wieder Transfer-Spekulationen laut. Erneut wird es Barcelona probieren, sehr wahrscheinlich auch Real Madrid. Die spanischen Großklubs sind bei nahendem Vertragsende verlässlich auf den ÖFB-Kicker zugekommen. Er selbst hält sich alle Optionen offen und wird sich den nächsten Schritt genau überlegen.

Bleibt Alaba bei Bayern und steigt zu den absoluten Klub-Legenden auf oder wagt er die Veränderung und versucht es bei einem anderen europäischen Top-Klub? Wenn er die neue Herausforderung sucht, dann jetzt. Viel wird dabei auch davon abhängen wie sehr ihm die Bayern-Bosse entgegenkommen. Laut "SportBild" soll Alaba ein Salär fordern, wie es die absoluten Top-Verdiener wie Manuel Neuer erhalten.

Beeinflusst Davies Alaba-Zukunft?

Dazu kommt nun eine weitere Komponente: Weil Alaba kleine Verletzungen hatte und auf der linken Außenbahn ersetzt werden musste, wurde Jungstar Alphonso Davies - noch von Niko Kovac - zum Außenverteidiger umfunktioniert. Dazu kamen Ausfälle in der Bayern-Innenverteidigung, wobei der ÖFB-Star aushelfen musste. Alaba als Innenverteidiger, Davies auf links - das funktionierte gut. Der Kanadier wird über den Klee gelobt, gibt Gas und ist mit seiner enormen Schnelligkeit und seinem Einsatz eine echte Alternative für Alaba auf der linken Seite geworden.

Der Bayern-Publikumsliebling hingegen hat in den vergangenen Wochen erneut bewiesen, dass er auch als Innenverteidiger eine gute Figur macht. Über Davies sagt Alaba "dass er ein Riesentalent ist und sehr großes Potenzial hat. An ihm werden wir sicherlich noch sehr viel Freude haben". Sogar statistisch hängt Davies Alaba ab. Vergleicht man die beiden Linksfüße auf 90 Minuten gesehen, führt Davies (17) in dieser Saison im Schnitt deutlich mehr Zweikämpfe als Alaba (5) – bei einer klar besseren Quote (64 zu 44 Prozent). Die Performance von Davies wird in die Überlegungen der Bayern wie auch Alaba einfließen müssen.