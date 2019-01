Der "Goldenes-Steak-Eklat" um Franck Ribéry war bisher wohl die Meldung aus dem Bayern-Lager in der spielfreien Winterpause. Zur Erinnerung: Vergangene Woche hatte der Alaba-Kumpel ein Video veröffentlicht, auf dem er ein mit Blattgold veredeltes Steak gegessen hatte. Dafür erntete der Franzose Spott und Hohn in den sozialen Netzwerken.

Ribéry ließ das nicht auf sich sitzen und beleidigte seine Kritiker aufs Übelste. Dafür wurde ihm vom FC Bayern eine saftige Geldstrafe aufgebrummt.

"Vollidiot"

Nun reagierte auch Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic auf den Ribéry-Skandal. Die Stuttgart-Legende findet dabei drastische Worte. Wenn er Bayern-Boss wäre, hätte er folgendermaßen reagiert: „Ich hätte wahrscheinlich gesagt: 'Was bist du denn für ein Vollidiot?' Ich gehe davon aus, dass die Bayern auch so in etwa mit ihm gesprochen haben“, sagt Bobic der VRM.