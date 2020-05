Weg frei für Liga-Start am 15. Mai?

Eine Woche später als ursprünglich geplant dürfte es in Deutschland wieder mit Bundesliga-Fußball losgehen.

Was für ein Hin und Her im Tauziehen um den Liga-Neustart! Jetzt die nächste hoffnungsfrohe Nachricht für alle Fans der deutschen Bundesliga! Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, wird am Mittwoch wohl der Weg für den Neustart freigemacht. Bund und Länder haben sich demnach darauf geeinigt, dass die Liga mit Geisterspielen zum 15. Mai wieder starten kann. Das hat Reuters von mehreren mit den Verhandlungen vertrauten Personen erfahren.

Aufregung herrschte zuletzt um einen Live-Clip auf Facebook von Hertha-Star Salomon Kalou, der in der Kabine des Bundesligisten auf alle Abstandsregeln verzichtete, mit seinen Teamkollegen abklatschte und das auch noch auf Video bannte.

>>> Hertha-Star sorgt mit Video für Skandal

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in der letzten Woche für die Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai „sehr klare Entscheidungen“ für den Sport in der Corona-Krise angekündigt. Bis zum 30. Juni soll die Saison dann abgeschlossen sein.

Mit welchem Spieltag es weitergehen würde ist indes noch offen. Entweder mit dem 26. Spieltag oder dem 34. Spieltag, der ursprünglich für das Wochenende am 16.5. angesetzt wäre. Das letzte Bundesliga-Spiel fand am 11. März zwischen Gladbach und Köln (2:1) statt - es war das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte.