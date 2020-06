Wende im Vertrags-Poker: Bayern-Star vor Abschied

Bisher sprach alles für eine Vertragsverlängerung, jetzt kommt aber alles ganz anders.

Die achte Meisterschaft in Folge hat der FC Bayern schon sicher, mit Pokal und Champions League könnte die Saison noch gekrönt werden. Unterdessen bereitet man sich bereits auf die nächste Spielzeit vor und feilt am Kader. Besonders wichtig dabei die Vertragsverlängerungen von David Alaba und Thiago. Bei beiden gibt es bis heute keine Einigung.

Rückkehr nach Barcelona?

Wie die Sportbild berichtet, will Mittelfeldstar Thiago auch nicht mehr in München verlängern. Eigentlich galt eine neue Unterschrift des Spaniers als so gut wie sicher, nun machte der 29-Jährige allerdings einen Rückzieher. Nach sieben Jahren in Bayern sucht der Mittelfeldstar offenbar eine neue Herausforderung.

Interessenten sollen der FC Liverpool und der FC Barcelona sein. Thiagos Vertrag läuft im Juni 2021 aus, gut möglich, dass es schon im Sommer zur Trennung kommt.