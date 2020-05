Wirbel um Bayern-Flug vor Union-Spiel

Die Anreise der Bayern zum Spiel gegen Union Berlin sorgte für Aufsehen.

Gestern starteten auch die Bayern nach der Corona-Pause wieder in die Bundesliga. Doch schon vor dem Spiel gab es Aufregung um die Anreise des Münchner Starensembles. Normalerweise fliegt der Rekordmeister vom Münchner Flughafen zu seinen Spielen. Doch diesmal machten die Verantwortlichen einen Geheimtrip daraus.

Vom Quarantäne-Hotel Inifinity im Münchner Vorort Unterschleißheim fuhren die Kleinbusse mit Alaba und Co. zum Militärflughafen in Ingolstadt. Die Busse durften dort direkt bis zu den zwei gecharterten Propellermaschinen vorfahren. Alle Betreuer, Spieler und sogar die Flug-Crewmitglieder mussten Masken tragen, von dort ging es direkt in die deutsche Hauptstadt. Ein wahrer Luxustrip in so schweren Zeiten.

Strenge Kontrollen - fünf Tests pro Woche

Bevor die Mannschaft abheben konnte, standen noch einmal Corona-Tests auf dem Programm. In der Quarantänewoche wurde der gesamte Kader jeweils fünf Mal getestet - alle Ergebnisse waren negativ. Nach dem fordernden Alltag kam die entspannte Anreise sehr gelegen.