Wirbel um 'Geisterspiele': Fan-Chaos droht

Deutschland zittert vor einem Fan-Chaos: Die Bayern-Anhänger wüten gegen Geisterspiele.

Morgen soll die Politik den Liga-Neustart in Deutschland beschließen. Nicht alle sind begeistert über die Fortsetzung der Liga, jetzt proben auch die Fans den Aufstand! Die Bayern-Ultra-Gruppierung "Club Nr. 12" sorgt mit einer Aussendung für Wirbel. Die Fans sehen die Geisterspiel-Haltung der Liga als "grotesk und heuchlerisch". Was ihnen nicht gefällt: Um die Saison wieder aufzunehmen, sind Tests in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro nötig. Diese Tests seien an anderer Stelle wichtiger, heißt es vom "Club Nr. 12": "Gerade in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Altersheimen und anderen sensiblen Bereichen wären regelmäßige Tests für alle dort lebenden bzw. arbeitenden Personen sinnvoll und wichtig."

Fans sauer: Es geht nur um Rettung der Star-Gehälter

Der wirtschaftlichen Bedrohung der Vereine, sollte die Saison abgebrochen werden, misst die Gruppierung keine hohe Bedeutung zu: "Für uns stellt sich hier insbesondere die Frage, ob es wirklich um die Rettung der Vereine und damit einen wichtigen Ort gesellschaftlichen Miteinanders oder vielmehr um die Rettung sechs-bis siebenstelliger (teilweise gar achtstelliger) Gehaltsstrukturen geht."

Ihre Botschaften schrieben die Bayern-Fans auf Bannern nieder, hängten sie in der Stadt und bei der Geschäftsstelle auf. Darauf zu lesen stand unter anderem: "Corona-Tests für Risikogruppen statt Millionärspuppen." Da droht noch ein rauer Gegenwind für die Liga!