Wolf: Darum läuft es bei Leipzig noch nicht

Der Ex-Salzburg-Star wurde bei der U21-Europameisterschaft böse umgetreten.

Mini-Schock um Hannes Wolf (20) beim Training von RB Leipzig: Am Montag blieb der Offensivstar mit seinem rechten Fuß im Boden hängen, musste das Training nach längerer Behandlung abbrechen. Ausgerechnet jener rechte Knöchel, der bei einem bösen Tritt gegen Serbien bei der U21-EM so schwer verletzt wurde.

Wenig später aber die Entwarnung, Wolf ist nicht schwerer verletzt. Das Problem: Die Platte, die ihm in den Knöchel eingesetzt wurde, reibt am Fußballschuh. Laut BILD könnte ein Tape Abhilfe schaffen, aber darunter würde das Ballgefühl leiden. Das will Wolf nicht und muss deswegen mit den Schmerzen leben. Das noch länger, denn die Platte wird erst nach der Saison entfernt.

Bisher kam Wolf nach seiner Verletzung erst einmal für seinen neuen Verein zum Einsatz. Nach einem durchaus ansprechenden Debüt vor der Winterpause saß er zuletzt drei Mal nur auf der Bank.