Dortmund sichert sich englisches Mega-Juwel

Der Transfer des englischen Mega-Talents Jude Bellingham zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der deutsche Fußball-Vizemeister gab am Montag den Transfer des 17-jährigen Mittelfeldspielers von Zweitligist Birmingham City bekannt. Er erhielt laut Medienberichten einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme beläuft sich auf kolportierte 26,5 Millionen Euro.

Borussia Dortmund have completed the signing of Jude Bellingham from Birmingham City FC on a long-term deal! pic.twitter.com/Lh0ZLOVOFB