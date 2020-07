Ex-Veilchen Hosiner wechselt zu Dynamo Dresden

Für Abwehr-Schreck Philipp Hosiner geht das Deutschland-Abenteuer weiter. Dynamo Dresden sichert sich die Dienste des ehemaligen Austria-Angreifers.

Philipp Hosiner hat beim deutschen Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden am Montag einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Der 31-jährige Burgenländer hatte zuvor den Chemnitzer FC verlassen, nachdem dieser die 3. Liga nicht gehalten hatte. Dynamo kämpfte in der abgelaufenen Saison in der zweiten deutschen Bundesliga vergeblich gegen den Abstieg.

Hosiner schoss 2019/20 in 28 Ligaspielen für Chemnitz nicht weniger als 19 Tore. Er war nach dem Abstieg des CFC ablösefrei. In den vergangenen fünf Saisonen war der fünffache österreichische Internationale auch für Sturm Graz, Union Berlin und den 1. FC Köln tätig.