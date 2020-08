Hammer-Gerücht um Martin Hinteregger

Southampton-Coach Ralph Hasenhüttel buhlt um die Dienste von ÖFB-Star Martin Hinteregger.

Beim englischen Erstligisten FC Southampton fahndet man nach einem neuen Innenverteidiger. "Sky" zufolge richtet sich der Blick von Cheftrainer Ralph Hasenhüttel auf die deutsche Bundesliga - konkret auf ÖFB-Star Martin Hinteregger.

Der linksfüßige Abwehrmann würde perfekt ins Anforderungsprofil des österreichischen Coach passen, heißt es . Laut "Sky" scheint Hinteregger die präferierte Wahl von Southampton zu sein. Bis jetzt sollen die "Saints" aber noch kein konkretes Angebot bei Hintereggers Klub Eintracht Frankfurt hinterlegt haben. Der ÖFB-Teamspieler ist derweil noch bis 2024 an den deustchen Bundesligisten gebunden.

Für einen Transfer müsste Southampton einiges investieren. Frankfurt-Coach Adi Hütter wird seinen Abwehr-Chef wohl nicht so einfach auf die Insel ziehen lassen. Der bevorstehende Transfer von Pierre-Emil Hojbjerg zu Tottenham Hotspur könnte dabei helfen und frisches Geld in die Kassen der "Saints" spülen. Southampton verlangt 20 Millionen für seine Kapitän. Die eingenommene Summe könnte in weiterer Folge gleich für Hinteregger verprasst werden.