Chelsea muss monatelang auf Callum Hudson-Odoi verzichten. Der Offensivspieler, an dem der FC Bayern in den vergangenen Monaten großes Interesse zeigte, erlitt am Montag im Premier-League-Match gegen Burnley (2:2) einen Achillessehnenriss. Erst im vergangenen März hatte der 18-Jährige für Englands Fußball-Nationalmannschaft debütiert.