Diese Superstars stehen vor einem Wechsel

Startschuss für die Millionen-Show! Am 1. Juli öffnet das Transferfenster in Europas Topligen, und schon jetzt zeichnen sich echte Mega-Transfers ab. Was macht Griezmann? Holen die Bayern Sané? Und kommt es zum neuen Transferrekord? ÖSTERREICH gibt einen Überblick ...

Irre Summe: 1,65 Mrd. € in England für neue Stars

2018/19 wurden alleine in der Premier League 1,65 Milliarden Euro in neue Stars investiert. In der Primera División waren es 1,05 Milliarden, in der deutschen Bundesliga 559,1 Millionen. Heuer könnten diese Summen noch einmal in den Schatten gestellt werden.

Ausstiegsklausel für Griezmann ist 120 Mio.

Weltmeister Antoine Griezmann etwa kündigte seinen Abschied von Atlético an. Die Ausstiegsklausel beträgt 120 Millionen Euro. Sowohl Barcelona als auch Paris sind interessiert. Real Madrid buhlt um die Dienste von Liverpools Mohamed Salah. Die Madrilenen sollen noch einmal die Schmerzgrenze der "Reds" austesten wollen. Der Marktwert des Ägypters beträgt 150 Millionen Euro.

Die Bayern verhandeln aktuell mit Leroy Sané von Manchester City. Auch der 23-Jährige ist bei einem Marktwert von 100 Millionen kein Schnäppchen.

Mbappé heizt Gerüchte an- Rekordwechsel möglich

Und dann ist da noch Kylian Mbappé. Mit seiner Aussage: "Ich fühle, dass es der Moment ist, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hier bei PSG, vielleicht auch bei einem Projekt anderswo", heizte er die Gerüchte um seine Person an. Vertrag bis 2023, Marktwert 200 Millionen -ein Wechsel des 20-Jährigen würde alle Dimensionen sprengen. Real Madrid könnte zuschlagen.