Doppelpack! Arnautovic schießt Hasi ab

Marko Arnautovic hat sich in der 37. Runde der englischen Premier League eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Wiener erzielt beim 3:0-Heimsieg von West Ham gegen das von Ralph Hasenhüttl betreute Southampton einen Doppelpack.

In der 16. Minute sorgte der ÖFB-Teamspieler nach einem Ballgewinn von Mark Noble für sein erstes Tor seit Anfang Jänner. In der 69. Minute legt der Offensivspieler mit einem Abstauber nach. Arnautovic hält somit bei neun Saisontoren in 27 Meisterschaftsspielen. Ryan Fredericks entscheidet in der 73. Minute das Spiel endgültig.

