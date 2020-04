England-Stars zocken Fußball-Turnier auf Konsole

Auch die Premier League wechselt den Spielort und verlagert seine Duell aus dem Stadion in die virtuelle Welt.

Ab Dienstag spielen die Stars an der Konsole gegeneinander um den Turniersieg. Unter anderem sind Raheem Sterling (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur) und Wilfried Zaha (Crystal Palace) am Start.

An den ersten drei Tagen werden die Vorrundenspiele ausgetragen, ehe es am Freitag mit dem Viertelfinale in die K.o.-Phase geht. Am Samstag werden dann die Halbfinalspiele und das Finale ausgetragen.

Die Partien im Überblick

Dienstag ab 13 Uhr – Qualifikationsrunde

1A: John McGinn (Aston Villa) vs Neal Maupay (Brighton)

1B: Josh Franceschi (Arsenal – celebrity player) vs Nathaniel Chalobah (Watford)

1C: Dwight McNeil (Burnley) vs Ryan Fredericks (West Ham)

1D: Phillip Billing (Bournemouth) vs Angus Gunn (Southampton)

Mittwoch ab 13 Uhr – Achtelfinale

2A: Raheem Sterling (Manchester City) vs Wilfried Zaha (Crystal Palace)

2B: Tom Grennan (Manchester United – celebrity player) vs Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

2C: Reece James (Chelsea) vs Andre Gomes (Everton)

2D: Moussa Sissoko (Tottenham) vs Christian Atsu (Newcastle)

Donnerstag ab 13 Uhr – Achtelfinale

2E: Diogo Jota (Wolves) vs Wilfred Ndidi (Leicester)

2F: Todd Cantwell (Norwich) vs Lys Mousset (Sheffield United)

2G: John McGinn (Aston Villa) or Neal Maupay (Brighton) vs Phillip Billing (Bournemouth) or Angus Gunn (Southampton)

2H: Josh Franceschi (Arsenal) or Nathaniel Chalobah (Watford) vs Dwight McNeil (Burnley) or Ryan Fredericks (West Ham)

Freitag ab 13 Uhr – Viertelfinale

QF1: Winner 2B vs Winner 2D

QF2: Winner 2C vs Winner 2A

QF3: Winner 2E vs Winner 2F

QF4: Winner 2G vs Winner 2H

Samstag ab 16 Uhr – Halbfinale + Finale

SF1: Winner QF1 vs Winner QF2

SF2: Winner QF3 vs Winner QF4

Final: Winner SF1 vs Winner SF2