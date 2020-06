Erster Meistertitel nach 30 Jahren für Liverpool!

Weil Manchester City gegen Chelsea 1:2 verlor, ist der FC Liverpool uneinholbar Erster und ist englischer Fußball-Meister 2020.

London/Liverpool. Vor dem TV hat sich Liverpool am Donnerstag zum englischen Fußball-Meister gekrönt. Weil der einzig verbliebene Rivale Manchester City bei Chelsea 1:2 (0:1) verlor, sind die "Reds" sieben Runden vor Schluss dank eines 23-Punkte-Polsters auf die "Citizens" nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Jürgen Klopp hat es geschafft! Der deutsche Trainer holte den Meister-Titel zurück nach Liverpool. Nachdem Manchester City am Donnerstag gegen Chelsea an der Stamford Bridge in London verlor, ist damit Liverpool bereits am 31. Spieltag Fußball-Meister der Premier League. Der Rückstand vom Zweitplatzierten City beträgt sieben Runden vor Schluss 23 Punkte. Jürgen Klopp und seine Reds haben damit auf dem Sofa den ersten Meistertitel seit 30 Jahren gewonnen.

Liverpool wurde damit insgesamt 19 Mal englischer Meister - das letzte Mal war allerdings vor 30 Jahren in der Saison 1989/90. Lange mussten die Fans der "Reds" also auf den begehrten Titel warten. Nun hat ihnen ein deutscher Trainer die Trophäe in die Stadt gebracht. Bereits in der Saison 2018/19 holte er mit seinem Team rund um die Stars Salah und Mané den Champions League Pokal.

Die englischen Meister seit 1990

1989/90 FC Liverpool

1990/91 FC Arsenal

1991/92 Leeds United

1992/93 Manchester United

1993/94 Manchester United

1994/95 Blackburn Rovers

1995/96 Manchester United

1996/97 Manchester United

1997/98 FC Arsenal (mit Alexander Manninger)

1998/99 Manchester United

1999/00 Manchester United

2000/01 Manchester United

2001/02 FC Arsenal

2002/03 Manchester United

2003/04 FC Arsenal

2004/05 FC Chelsea

2005/06 FC Chelsea

2006/07 Manchester United

2007/08 Manchester United

2008/09 Manchester United

2009/10 FC Chelsea

2010/11 Manchester United

2011/12 Manchester City

2012/13 Manchester United

2013/14 Manchester City

2014/15 FC Chelsea

2015/16 Leicester City (mit Christian Fuchs)

2016/17 FC Chelsea

2017/18 Manchester City

2018/19 Manchester City

2019/20 FC Liverpool