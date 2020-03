Ex-Kicker stirbt nach Pub-Besuch

Abseits der Corona-Problematik kam es zu einem Trauerfall im britsichen Fußball. Ein Sturz kostete Ex-Kicker Peter Whittingham das Leben. Der Ex-Profi gilt als Vereins-Ikone bei seinem walisischen Stamm-Club Cardiff City.

Der 35-Jährige hatte sich in einem Pub in der Stadt Barry aufgehalten, ehe es zum tragischen Unglück kam. Whittingham trug derart schwere Verletzungen davon, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Laut Angaben der Polizei geht man von einem Unfall aus, es gibt keinerlei Hinweise auf eine Straftat.

Der ehemalige Fußballer hinterlässt eine schwangere Ehefrau Amanda und zwei Kinder.

In 16 Profi-Jahren hatte Whittingham 88 Spiele in der Premier League und 399 Partien in der Championship, Englands zweithöchster Spielklasse, absolviert. Seit 2018 war er auf Vereinssuche.

