Ex-West-Ham-Star stichelt gegen Arnautovic

Arnautovic nach China? Fußballfans, Experten und ehemalige Spieler diskutieren eifrig über den Wechselwunsch des ÖFB-Stars. Mit dem ehemaligen West-Ham-Angreifer Ian Wright hat sich nun ein Befürworter des Transfers zu Wort gemeldet. Er fordert von seinem Ex-Klub den Verkauf des Offensivspielers. "Ich denke, er könnte zum Problem werden und ich glaube, dass das auch bei Stoke passiert ist", so Wright gegenüber "BBC".

Wright erinnert auch an alte Arnautovic-Zeiten: "Ich glaube, er war fast überall, wo er war, ein Problem. Wenn er gehen will, ich würde ihn gehen lassen." Für Wright steht fest, dass Österreichs Fußballes des Jahres bereits mit West Ham abgeschlossen hat: "Wenn man gesehen hat, wie er am Samstag das Spielfeld verlassen hat, dann weiß man, dass er im Kopf schon weg ist und gehen möchte."

Auch ein anderer ehemaliger Premier-League-Stürmer kann den Wechselwunsch des 29-Jährigen nicht verstehen. Chris Sutton, der in 255 Premier-League-Matches 85 Treffer erzielte, sei verblüfft gewesen, als er gehört habe, dass Arnautovic nach China wechseln wolle. "Wie viel Geld braucht er denn?", fragt Sutton, "ich schätze ihn sehr als Spieler, aber das ist einfach nur gierig."

Immer mehr wird die Rolle von Bruder und Berater Danijel hinterfragt. "Dass sein Bruder sein Agent ist, ist auch nicht wirklich hilfreich. Macht sein Bruder wirklich alles in seinem besten Interesse?" Die Anzeichen, dass Arnautovic England in Richtung China verlässt, verdichten sich indes immer mehr. SIPG Shanghai soll das Angebot von 35 Mio. auf 43,6 Mio. Euro erhöht haben. Das Transferfenster in China ist noch bis 28. Februar geöffnet. Zuletzt hatte Arnautovic' Teamkollege Michail Antonio aufhorchen lassen, als er angab, dass jeder von den Wechselabsichten des Hammers-Stars wisse.