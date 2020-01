Fix: Lazaro wechselt zu Newcastle

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro wechselt in die Premier League.

Valentino Lazaro setzt seine Fußball-Karriere in England fort. Der 23-jährige ÖFB-Teamspieler wechselt leihweise bis Saisonende vom italienischen Topclub Inter Mailand zum englischen Premier-League-Verein Newcastle United, wie dieser am Freitag bekanntgab. Sein Kontrakt bei den "Nerazzurri", zu denen er erst im vergangenen Sommer gewechselt war, läuft noch bis Ende Juni 2023.

Der Wechsel des 23-Jährigen hatte sich bereits seit Tagen abgezeichnet, lediglich die Destination war unklar. Bis zuletzt wurde viel über den künfitgen Arbeitgeber spekuliert, Newcastle hat das Rennen gemacht und dabei auch RB Leipzig ausgestochen.

Bei den "Magpies" gilt Lazaro als absoluter Wunschspieler von Trainer Steve Bruce. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und kann es kaum erwarten, alle meine Mannschaftskameraden zu treffen, auf den Trainingsplatz zu gehen und hoffentlich viele Siege in der Zukunft zu erringen", so Lazaro.

Bei Newcastle, dem Liga-14., erhofft sich der Steirer mehr Spielpraxis auch im Hinblick auf die EM im Sommer. Bei Inter brachte er es nur auf elf Einsätze in Pflichtspielen, sechs in der Serie A, vier in der Champions League und einen im nationalen Cup.