Hammer! China-Club jagt Arnautovic

West Ham United liegt laut einem Bericht der BBC ein Angebot eines chinesischen Clubs für Marko Arnautovic vor. 35 Millionen Pfund (39,00 Mio. Euro) sei der Interessent demnach bereit, für den österreichischen Fußball-Teamstürmer zu zahlen, wurde am Mittwochabend berichtet. Der Premier-League-Vertreter habe laut Einschätzung des britischen Senders aber nicht den Wunsch, Arnautovic gehen zu lassen.



Der 29-Jährige hält in dieser Saison trotz Verletzungsproblemen bei acht Toren in 17 Pflichtspielen. Vergangene Saison traf er für die "Hammers" nach Startschwierigkeiten noch elfmal und avancierte damit zum Publikumsliebling. Sein Vertrag beim Club aus London läuft noch bis 2022. Neben dem nicht genannten chinesischen Club soll Arnautovic auch bei Manchester United hoch im Kurs stehen. Gerüchte über einen Wechsel zum englischen Rekordmeister tauchten Ende des Vorjahres wieder vermehrt auf.