Hasenhüttl mit Saints zurück auf Siegerstraße

Hasenhüttls Southampton siegt wieder - 2:0 über Aston Villa.

Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge ist Southampton wieder die Trendwende gelungen. Der Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl feierte am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League gegen Aston Villa einen 2:0-Heimsieg und ist damit Tabellenzwölfter. Kevin Danso stand bei den Gastgebern nicht im Kader.

Dafür absolvierte Valentino Lazaro seinen dritten Liga-Einsatz für Newcastle - und das nicht gerade erfolgreich. Die "Magpies" verloren auswärts gegen Crystal Palace mit 0:1, Lazaro wurde in der 95. Minute wegen Torraubs ausgeschlossen. Newcastle kassierte als Tabellen-14. die zweite Liga-Niederlage in Folge und ist seit vier Runden sieglos.