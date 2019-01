Österreichs Trainer-Fußballexport Ralph Hasenhüttl ist am Mittwoch mit Southampton im englischen FA-Cup ausgeschieden. Der Steirer scheiterte mit seinem Team im Wiederholungsspiel der 3. Runde am Zweitligisten Derby County. Wie am 5. Jänner auswärts gab es auch diesmal ein 2:2, und das auch nach Verlängerung. Im Elfmeterschießen setzten sich die Gäste mit 5:3 durch.

Das erste Tor war erst in der 68. Minute gefallen. Stuart Armstrong und Nathan Redmond (70.) brachten die Gastgeber vor rund 14.600 Zuschauern auf die Siegesstraße. Doch Harry Wilson (76.) und Martyn Waghorn (82.) glichen aus. Redmond vergab dann den zweiten Elfmeter Southamptons, Derby traf hingegen bei allen seinen Versuchen und machte sich zum letzten noch gesuchten Achtelfinalisten.