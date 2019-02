Horror: England-Profi schlitzt sich Gesicht auf

Am Wochenende kam es in der zweiten englischen Liga zu einem tragischen Aufprall. Im Spiel zwischen Reading und Aston Villa wurde der 27 jährige Nelson Olivera im Zweikampf mit Villas Tyrone Mings im Gesicht verletzt. In Minute 73. stürzten die beiden Gegenspieler wobei der Verteidiger den Stürmer an mehreren Stellen aufschlitzte.

Für diese Aktion gab es übrigens nicht mal eine Gelbe Karte. Täter Mings schrieb bei Twitter:,, Es tut mir zutiefst leid für Oliveira. Ich hoffe er ist okay." Neben schweren Schnittverletzungen zog sich Stürmer Oliveira, der im Winter für 5 Mio Euro von Norwich kam, ebenso einen Nasenbeinruch zu.

Das Spiel endete übrigens torlos.