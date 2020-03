Tottenham will im Sommer aufrüsten. Ganz oben auf der Wunschliste steht ein Österreicher.

Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem und hat auch schon längst den Sport erfasst. Alle internationalen Ligen haben ihren Spielbetrieb ausgesetzt, die Planungen für die nächste Saison laufen im Hintergrund aber natürlich weiter. Der letztjährige Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur möchte dafür am Transfermarkt ordentlich zuschlagen. Star-Coach Jose Mourinho darf dafür 145 Millionen Euro ausgeben.

Wie "Sky UK" berichtet, steht dabei ausgerechnet ein Österreicher ganz oben auf der Wunschliste: Marcel Sabitzer. Der 26-Jährige schoss Leipzig gegen die Spurs praktisch im Alleingang ins Champions-League-Viertelfinale und hinterließ bei Mourinho dabei wohl einen bleibenden Eindruck. Überhaupt befindet sich der ÖFB-Star wohl in der Form seines Lebens: In bisher 35 Spielen war Sabitzer an 23 Toren beteiligt und lief zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld.

© GEPA

Bei den Leipzigern steht Sabitzer noch bis 2022 unter Vertrag, einen Wechsel hatte der Österreicher zuletzt ausgeschlossen. Ein solcher wäre für Tottenham wohl auch nicht billig: Der 26-jährige ÖFB-Star würde wohl rund 50 Millionen Euro kosten – in Zeiten der Corona-Krise eine Menge Geld.