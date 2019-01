Kein Bruch! Aufatmen bei Arnautovic

Marko Arnautovic hat am Dienstag im Fußball-Premier-League-Spiel bei Wolverhampton keine schwere Verletzung erlitten. Wie die BBC am Mittwoch berichtete, erlitt der ÖFB-Teamspieler lediglich eine Fußprellung und könnte schon am Montag gegen Liverpool wieder zum Einsatz kommen.

Der ÖFB-Teamstürmer humpelte nach der Partie auf Krücken aus dem Stadion. Seine Diagnose freut natürlich auch Teamchef Franco Foda, Arnautovic ist damit auch für die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Israel fit. Ein Bruch hätte das vorzeitige Saison-Aus bedeutet.