Kein Meistertitel? Liverpool-Star hätte Verständnis

Liverpool-Star Sadio Mane würde akzeptieren, wenn er mit seinem Team in Folge der Coronavirus-Pandemie doch nicht englischer Fußball-Meister werden würde.

"Ich will die Spiele gewinnen und die Trophäe holen, das wäre toll", sagte Mane dem Radiosender talkSport. "Aber in dieser Situation - was immer auch passiert, ich hätte Verständnis dafür."

Mit 25 Punkten Vorsprung und zwei Siege vor dem ersehnten ersten Liga-Titel seit 30 Jahren wäre ein solches Szenario natürlich schwer für Liverpool. "Aber viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt hatten es zuletzt schwerer", betonte der 27-jährige Senegalese. "Einige Menschen haben Familienmitglieder verloren."

Doch selbst wenn die Saison wegen der Coronavirus-Krise nicht fortgesetzt werden kann, soll Liverpool nach Meinung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin englischer Meister werden. "Ich sehe kein Szenario, bei dem es nicht auf Liverpool hinauslaufen würde", hatte Ceferin zuletzt gesagt. Auch der Ex-Salzburger Mane hat die Hoffnung längst nicht aufgeben. "Ich will das Ding dieses Jahr gewinnen."