Liverpool: Diese sechs Stars müssen gehen

Beim FC Liverpool wird ausgemustert - einige Top-Stars müssen sich einen neuen Verein suchen.

Liverpool ist grandios in die Saison gestartet, dominierte in allen Bewerben, doch scheiterte dann innerhalb kürzester Zeit sowohl in der Champions League, als auch im FA-Cup. In der Premier League liegt man klar auf Meisterschaftskurs, allerdings ist fraglich ob die Saison zu Ende gespielt wird.

Viele Fragezeichen stehen derzeit über dem Schicksal des Fußballs. Fix ist: Bei Liverpool steht ein Kaderumbruch bevor. Laut dem englischen "Mirror" sollen gleich sechs Stars den Klub nach der Saison verlassen. Das prominenteste Opfer ist wohl Divock Origi. Der Belgier, der mit seinem Eckentrick-Tor in der vergangenen Saison noch zu den Helden des Champions-League-Triumphs gehörte, kommt an den Superstars Mo Salah, Sadio Mane oder Roberto Firmino nicht vorbei. Außerdem mangelt es ihm an Effektivität vor dem Tor.

Der nächste bekannte Name auf der Liste lautet Xherdan Shaqiri. "Mirror" schreibt: "Ein Trennung im Sommer ist unvermeidlich." Auch der Schweizer konnte das Super-Trio nicht unter Druck setzen.

Transfer-Flop Naby Keita?

Zudem soll auch Keeper Loris Karius endgültig von der Gehaltsliste des Champions-League-Siegers gestrichen werden. Der Deutsche ist derzeit an Besiktas verliehen. Die Türken könnten ihn für rund 10 Mio. Euro fest verpflichten. Ansonsten müsste er anderweitig unterkommen, bei Liverpool wäre er nur noch die Nummer 3.

Eine bittere Performance hat bisher Ex-Salzburger Naby Keita hingelegt. Satte 60 Millionen hatten die "Reds" 2018 an RB Leipzig gezahlt. Nach durchwachsenen Leistungen und Verletzungsproblemen konnte Keita nie an seine Zeit bei Salzburg und Leipzig anschließen. Nur neun Liga-Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) stehen zu Buche. Ob Keita abgegeben wird oder nochmal eine Chance erhält ist noch nicht entschieden. Ein fehlgeschlagenes 60-Mio-Investment schüttelt auch der amtierende CL-Sieger nicht so leicht ab, gewinnbringend wird man den Spieler derzeit nicht anbringen können.

Mit Nathaniel Clyne und Dejan Lovren stehen zwei weitere Spieler auf der Verkaufsliste des FC Liverpool.