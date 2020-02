Liverpool-„Kids“ schaffen Aufstieg im FA Cup

Liverpool hat mit einem Nachwuchsteam den Aufstieg ins Achtelfinale des englischen Fußball-FA-Cups geschafft.

Die "Reds" siegten an der Anfield Road gegen Shrewsbury durch ein Eigentor von Ro-Shaun Williams (75.) mit 1:0. Etwa eine Viertelstunde davor war der vermeintliche Führungstreffer des Drittligisten vom Videoassistenten aberkannt worden.

Das Hinspiel am 26. Jänner hatte in Shrewsbury 2:2 geendet. Coach Jürgen Klopp hatte danach angekündigt, seine Profis im Wiederholungsmatch aufgrund der hohen Belastung in den vergangenen Monaten nicht einzusetzen und hielt Wort. Dennoch reichte es zum Aufstieg - nun geht es im Achtelfinale auswärts gegen Chelsea.