Liverpool stellt Mega-Rekord ein

Nach dem 2:0-Erfolg in der Champions League gegen Salzburg hat Englands Liga-Spitzenreiter Liverpool in der Premier League den nächsten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag gegen Schlusslicht Watford 2:0. Als zweifacher Torschütze glänzte der Ägypter Mohamed Salah (38., 90.).

Sehenswert war das letzte Tor des Ägypters, als er nach einem missglückten Schussversuch von Divock Origi den Ball hinter seinem Standbein durch die Beine eines Watford-Verteidigers schoss. Liverpool führt die Premier-League-Tabelle damit weiter überlegen an, der erste Verfolger Leicester spielte am Nachmittag gegen Norwich.

Mit den 49 Punkten aus den ersten 17 Partien hat Liverpool den Startrekord in der 1992 eingeführten Premier League eingestellt. Vor zwei Jahren hatte der spätere Meister Manchester City die Saison ebenfalls mit 16 Siegen und einem Remis begonnen.