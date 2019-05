ManU sortiert gleich 10 Stars aus

Manchester United ist in der kommenden Saison nicht in der Fußball-Champions-League vertreten. Englands Rekordmeister erreichte am Sonntag in der vorletzten Runde auswärts gegen das abgeschlagene Schlusslicht Huddersfield nur ein 1:1 und hat damit als Tabellensechster keine Chance mehr, unter die Top vier zu kommen.

Bei den Red Devils kündigt sich daher im Sommer ein Totalumbruch an. Laut englischen Medien stehen nicht weniger als 10 Stars auf der Streichliste des Klubs. Darunter befinden sich absolute Topstars wie Paul Pogba, Romelu Lukaku oder auch David De Gea. Der Verein möchte durch Verkäufe zu Geld kommen, um die Mannschaft mit anderen Spielern zu verbessern.

Das ist die Streichliste