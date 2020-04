ManUnited will England-Stürmer um MEGA-Preis

Manchester United will angeblich 228 Millionen für den englischen National-Spieler Harry Kane ausgeben.

Den teuersten Transfer aller Zeiten kann momentan Neymar Jr. für sich beanspruchen. Für 222 Millionen Euro wechselte der brasilianische Superstar 2017 von Barcelona zu Paris Saint-Germain. Doch dieser Rekord könnte schon bald Geschichte sein. Britischen Medienberichten zufolge will Manchester United noch tiefer in die Tasche greifen.

Durch die Corona-Pandemie ist ein Einbruch des Transfermarkts zu erwarten. An Transfers jenseits der 100-Millionen-Marke ist in diesem Sommer nicht zu denken. Bis jetzt...

Denn in der englischen Premier League will jetzt ein Club die Rekord-Summe knacken. Es handelt sich dabei um Manchester United. Die "Red Devils" haben Tottenham-Torjäger Harry Kane als Transferziel auserkoren. Dieser ist unlängst von seinem Club mit einem Preisschild von 228 Millionen Euro versehen worden. Für United ist die Summe anscheinend nicht abschreckend genug, man soll dennoch ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des 26-jährigen Engländers zeigen.

Bleibt nur noch die Frage, ob Kane überhaupt einem Wechsel zustimmen würde? "Wir haben eine fantastische Mannschaft, aber wir haben es nicht geschafft, Trophäen zu gewinnen. Das ist hart für mich, denn ich möchte immer gewinnen", ließ er zuletzt in einem "Sky"-Interview aufhorchen. "Ich will Titel, lieber früher als später!" Noch dazu kommt, dass Tottenham mehr als ein Milliarde für das neue Stadion ausgegeben hat. Der dadurch angehäufte Schuldenberg könnte durch Transfereinnahmen zumindest um einen Teil getilgt werden.

Dass Manchester United schon lange nach einem Top-Torjäger sucht, ist längst bekannt. Ein Stürmer mit Kanes Qualitäten (181 Tore in 278 Spielen) würde Uniteds Angriff sofort auf Weltklasse-Niveau heben. Und: Ein Rivale im Meisterschaftsrennen wäre dadurch deutlich geschwächt. Zwei Fliegen mit einer Klatsche - einer ziemlich teuren Klatsche.