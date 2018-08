Mourinho stürmt aus Pressekonferenz

Tottenham Hotspur hat den dritten Sieg im dritten Spiel der Premier League gefeiert und mit neun Punkten mit Liverpool, Chelsea und Watford gleichgezogen. Der Fußballliga-Dritte der vorherigen Saison in England setzte sich Montagabend im Schlagerspiel der Runde gegen Vizemeister Manchester United mit 3:0 durch und fügte dem Team von Jose Mourinho die zweite Niederlage in Folge zu.

Die Tore für Tottenham erzielten Harry Kane (50.) und Lucas Moura (52., 84.). ManUnited ist in der Tabelle nur auf Platz 13 zu finden, womit sich der Druck auf Mourinho weiter erhöhen dürfte.

Das 0:3 war dermaßen klar, dass Mourinho bei der Pressekonferenz mit seiner Meinung überrascht: "Vom Taktischen her haben wir nicht verloren. Aber wir haben das Spiel verloren." Der Trainer befand, dass sein Team gut gespielt habe.

Nach der letzten Niederlage hatte der Star-Coach seine Spieler noch scharf kritisiert, diesmal hätten sich "die Spieler den Applaus verdient".

Das warf Fragen bei den Medienvertretern auf. Mourinho steht unter Druck. In England gilt er als Anwärter Nummer 1 auf den ersten entlassenen Trainer der Liga. Nach wenigen Minuten wurde es "The Special One" zu viel. In einem Arroganz-Anfall wehrt er sich und hebt seine Erfolge hervor: "Ich habe alleine mehr Premier-League-Titel gewonnen als die 19 anderen Trainer zusammen." Dann steht er plötzlich auf: "Drei für mich. Zwei für die anderen." Er verlangt: "Respekt. Respekt. Respekt, Männer. Respekt. Respekt."

Die Journalisten lachen, Mourinho verlässt die Pressekonferenz.