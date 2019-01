Neue Wende im Arnautovic-Poker

Der 29-jährige Österreicher will weg aus London. Doch das will West Ham verhindern, erklärte Arnautovic zuletzt für unverkäuflich. Und jetzt? Arnautovic beginnt, sich bei den Hammers aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag rauszustreiken, will den Wechsel erzwingen. Ähnlich hatte es der Goalgetter schon bei seinen Stationen in Bremen und Stoke gemacht. Sein jetziges Ziel: China. Von Shanghai SIPG war die Rede, der Meister verlor aber das Interesse. Nun stieg Vizemeister Guangzhou Evergrande in das Bieten ein, will 40 Millionen Euro für Arnautovic lockermachen.

Wechsel im Sommer?

Nun hat sich West Ham offensichtlich entschieden, Arnautovic ziehen zu lassen. Die Hammers haben laut „London Evening Standard“ einem Wechsel zugestimmt – aber erst im Sommer. Diese Saison soll der Österreicher unbedingt noch in England beenden. Beendet ist das Theater damit aber wohl noch nicht. Das Transferfenster in China ist noch bis zum 28. Februar geöffnet.

In England ist die Stimmung gegenüber Arnautovic aufgeheizt. Insbesondere gegenüber Bruder Danijel, der als Berater von Marko dient. Und öffentlich den Abgang von Arnautovic ankündigte: „Er will nach China und dort um Titel spielen.“ Ex-Liverpool-Kapitän Jamie Redknapp schoss darauf scharf: „Sein Bruder sollte endlich den Mund halten. Er hilft ihm überhaupt nicht.“

Das Verhältnis zu seinen Mitspielern dürfte noch intakt sein. Arnautovic hatte sich am Freitag nach dem Training bei ihnen für die Aufregung um seine Person entschuldigt. Ein Ende ist aber noch lange keines in Sicht. Fraglich, ob Arnautovic noch einmal im Trikot der Hammers spielen wird. In diesem lief er bis dato 53 Mal auf, war dabei an 29 Treffern direkt beteiligt.