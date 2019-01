Peinlich! Klopp scheitert im Cup gegen Underdog

Liverpool ist im englischen Fußball-FA-Cup schon in der dritten Runde ausgeschieden. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen "Reds" zogen am Montag beim Premier-League-Rivalen Wolverhampton Wanderers mit 1:2 den Kürzeren. Für den von Jürgen Klopp gecoachten Tabellenführer war ein Treffer des Belgiers Divock Origi (51.) zu wenig. Für Wolverhampton trafen Raul Jimenez (38.) und Ruben Neves (55.).



In den Reihen von Liverpool feierte der 16-jährige Niederländer Ki-Jana Hoever seine Premiere. Der Abwehrspieler ist damit der jüngste Debütant in der Geschichte des FA-Cups.