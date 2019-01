Pep bleibt an Klopp dran

Manchester City hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League den Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool wieder auf vier Punkte verkürzt. Der Titelverteidiger feierte bei Schlusslicht Huddersfield durch Treffer von Danilo (18.), Raheem Sterling (54.) und Leroy Sane (56.) einen ungefährdeten 3:0-Sieg und hat damit seine vergangenen sechs Pflichtspiele gewonnen.

Tottenham feierte Last-Minute-Sieg

Tottenham feierte am Sonntag zum Abschluss der 23. Runde der englischen Fußball-Premier-League einen Last-Minute-Sieg. Harry Winks traf im Auswärtsspiel bei Fulham erst in der 92. Minute per Kopf zum 2:1-Endstand. Die "Spurs" stellten damit den Spielverlauf auf den Kopf, nachdem zuvor Dele Alli (51.) die Hausherren-Führung durch ein Eigentor von Fernando Llorente (17.) ausgeglichen hatte.

Tottenham ist damit weiter ohne Remis in der laufenden Saison, hält nun bei 17 Siegen und sechs Niederlagen. Der Dritte (51 Punkte) hat in der Tabelle nur Liverpool (60) und Manchester City (56) vor sich. Fulham hält als Vorletzter weiter bei nur 14 Zählern.