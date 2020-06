Premier League plant Aktion gegen Rassismus

Die Fußballprofis der englischen Premier League wollen am ersten Spieltag nach der Corona-Pause ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Wie mehrere britische Medien berichten, ist deshalb geplant, die Spielernamen auf den Trikots ausnahmsweise durch den Schriftzug "Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) zu ersetzen. Darauf sollen sich die Clubs bei einer Konferenz am Donnerstag geeinigt haben.

The Premier League stands alongside all those who are opposed to discrimination in any form.



There is no room for racism, anywhere.#NoRoomForRacism pic.twitter.com/RvFouJDjqH