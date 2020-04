Premier League will am 8. Juni loslegen

England rüstet sich für den Neustart der Premier League am 8. Juni.

Englands Fußball steht wegen der Coronakrise still. Premier-League-Leader Liverpool muss trotz 25 Punkten Vorsprung um den ersten Meistertitel seit 30 Jahren zittern. Oder doch nicht? Auch in England will man die höchste Spielklasse unbedingt durchboxen.

Die Partien finden nur in genehmigten Stadien statt

Bis mindestens Anfang Mai ist das Land noch im totalen Lockdown. Hinter den Kulissen wird aber hart an einem Plan für ein sportliches Ende der Premier League gearbeitet. Die Klubs legten einstimmig fest, die Saison auf dem Rasen beenden zu wollen. Der Verband hat die Frist für die Beendigung ohne Zeitlimit ausgedehnt. 92 Spiele sind offen. Wie die Times berichtet, steht die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 8. Juni im Raum. Das "Projekt Neustart" sieht die Durchführung in genehmigten Stadien vor - unter Ausschluss der Öffentlichkeit, versteht sich. Maximal 400 Personen erhalten Zutritt zum Stadion. Die neue Saison soll am 22. August starten.

Engländer planen Spiele im Free-TV

Einige Spiele der Premier league könnten nach einem Neustart im Free-TV gezeigt werden. Laut dem für Sport zuständigen Kulturminister Oliver Dowden laufen derzeit Verhandlungen darüber, ausgewählte Partien der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.