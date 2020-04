Schock: Pep Guardiolas Mutter an Coronavirus gestorben

Der Star-Trainer vom englischen Spitzenklub Manchester City hat bekanntgegeben, dass seine Mutter im Alter von 82 Jahren durch das Coronavirus gestorben sei. In einem offiziellen Klub-Statement heißt es: "Die Manchester-City-Familie ist tief bestürzt darüber, dass Pep's Mutter Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona nach einer Coronavirus-Infektion verstorben ist. Alle die mit dem Klub verbunden sind senden tiefes Mitgefühl für Pep, seiner Familie und allen Freunden.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .