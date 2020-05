So plant die Premier League ihr Comeback

Die Pläne der Premier-League-Bosse für den Wiederankick werden immer konkreter.

Englands oberste Fußball-Liga bastelt eifrig am neustart. am Freitag wurde in einer Videositzung das gemeinsame Ziel bekräftigt, die Saison zu Ende zu spielen - sofern die Regierung es zulässt. Das Konzept sieht vor, Klopp & Co. ab 12. Juni die offenen 92 Partien in neutralen Stadien ohne Fans spielen zu lassen. In der Auswahl sollen laut "The Sun" etwa die Arenen der Manchester-Klubs oder auch Arsenals Stadion sein.

Kein Team soll dabei mehr im eigenen Stadion spielen, sodass der Heimvorteil komplett weg fällt. Dazu ist angedacht, die Spieler zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus zu testen. Einige Klubs sollen bereits eigene Testgeräte angeschafft haben.

Risiko bei Wiederankick für einige Klubs zu groß

Wie englische Medien berichten, sollen aber nicht alle von den Plänen überzeugt sein. ManCity-Star Sergio Agüero gab zu, Angst vor einer Ansteckung zu haben. Der Argentinier soll nicht der Einzige sein. Ob der Plan aufgeht, liegt aber ohnehin an der Politik. Vorerst muss diese einmal das ab 18. Mai geplante Training gestatten.