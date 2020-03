Tottenham-Star attackiert Fan auf Tribüne

In der Liga hinkt man hinterher, in der Champions League droht das Aus und im FA Cup flog man nach Elfmeterschießen überraschend gegen Norwich raus. Viel Grund zur Aufregung also bei den Nord-Londonern. Bei den Fußball-Stars des Klubs liegen die Nerven bereits blank.

Nach der Pokal-Niederlage gegen Norwich City war der englische Nationalspieler Eric Dier außer sich vor Wut. Offenbar hat sich ein Fan abschätzig gegen Diers Bruder geäußert, woraufhin der 26-jährige Nationalteamspieler und Tottenham-Star auf die Tribüne stürmte und sich den Übeltäter vorknöpfte.

Dier has just run into the stands having it out with a fan! I have no idea what’s just happened what the actual fuck?!?! #THFC #COYS #TOTNOR pic.twitter.com/ous9r2hO4X