Wayne Rooney plant Sensations-Comeback

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney wird 14 Monate nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam laut einem Medienbericht ein kurzes Comeback geben. Wie der Sender Sky Sports am Sonntag vermeldete, soll Rooney am 15. November in einem Freundschaftsspiel der "Three Lions" gegen die USA zu seinem 120. und letzten Einsatz für England kommen.

Nationaltrainer Gareth Southgate und der englische Fußballverband hätten entschieden, den 33-jährigen Rekordtorschützen der Engländer für die Partie im Londoner Wembley-Stadion zu nominieren und mit den Einnahmen der Partie eine vom Spieler gegründete wohltätige Stiftung zu unterstützen. Rooney, der auch Rekordtorschütze des englischen Rekordmeisters Manchester United ist, spielt inzwischen in der US-amerikanischen Major League Soccer für D.C. United. Seine Mannschaft schied vergangene Woche in der ersten Runde der Play-offs gegen Columbus Crew aus.