West Ham holt Moyes als Trainer zurück

Einen Tag nach der Trennung von Fußball-Trainer Manuel Pellegrini hat der abstiegsbedrohte englische Premier-League-Club West Ham United einen alten Bekannten als Nachfolger präsentiert. Pellegrinis Vorgänger David Moyes unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2021, wie der Club am späten Sonntagabend mitteilte.

Moyes, der die Hammers während seiner ersten siebenmonatigen Amtszeit bis Juni 2018 - und damit auch den nunmehrigen China-Legionär Marko Arnautovic - trainiert hatte, wird beim Heimspiel gegen Bournemouth am Neujahrstag erstmals an der Seitenlinie stehen. West Ham liegt aktuell mit nur 19 Punkten aus ebenso vielen Spielen auf Rang 17, einen Zähler vor dem ersten Abstiegsrang. Pellegrini war unmittelbar nach der 1:2-Niederlage gegen Leicester City am Samstag beurlaubt worden.