Zwei Stars verlassen den FC Liverpool

Jürgen Klopp muss kommende Saison auf zwei Spieler verzichten.

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Dejan Lovren verlässt den englischen Meister Liverpool. Nach sechs Jahren bei den "Reds" wechselt der 31-jährige Innenverteidiger zu Zenit St. Petersburg. Das gaben beide Clubs am Montag bekannt. Beim russischen Meister unterschrieb Lovren einen Dreijahresvertrag bis 2023.

Thank you @LFC

It was a pleasure to be a part of this unforgettable journey.

Forever a red ❤️

YNWA https://t.co/dsp4fd2PDf — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) July 27, 2020

Bestätigt wurde auch der Abgang von Adam Lallana. Der 32-jährige Engländer, der seit 6 Jahren für die Reds spielt, unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei Brighton. Sowohl Lovren als auch Lallana waren zuletzt nicht mehr erste Wahl unter Jürgen Klopp.