6 Monate Sperre nach Schiri-Schubser

Monacos Flügelflitzer Gelson Martins ist in Frankreich mit einer Strafe von 6 Monaten belegt worden. Nachdem sein Mitspieler Tiemoue Bakayoko im Spiel gegen Nimes Olympique nach einer Tätlichkeit Rot gesehen hatte, brannten beim Portugiesen die Sicherungen durch. Er lief auf Schiedsrichter Mikael Lesage zu und schubste ihn zweimal. Dem Referee blieb nichts anderes übrig als auch ihm die Ampelkarte zu zeigen.

Gelson Martins has been banned from football for six months after doing this during a @Ligue1Conforama game... pic.twitter.com/srYoL1HaLO