CR7 verrät: Was mich wirklich belastet

In einem Interview mit dem „ICON“ Magazin der spanischen Zeitung „El Pais“ gewährte der Juve-Stürmer intime Einblicke in sein Seelenleben. Der Superstar zeigt sich angreifbar und menschlich. DEr hohe Erwartungsdruck bezüglich seiner Leistungen mache ihm zu schaffen: „Ich kann nicht abstreiten, dass es mich manchmal sauer und müde macht, dass es scheint, als würde ich jedes Jahr wieder beweisen müssen, dass ich richtig gut bin. Es ist schwierig, diesen zusätzlichen Druck zu haben, den Leuten etwas beweisen zu müssen. Nicht nur dir, sondern auch deiner Mutter, deinem Sohn.“ Fast schon resignierend fügt der Portugiese hinzu: „Du musst trainieren, aber es kommt der Punkt, an dem du dir sagst: Lasst mich einfach...“

Der fünffache Weltfußballer fühlt sich nicht ausreichend und vor allem nicht dauerhaft gewürdigt: „Die Leute denken immer: 'Es ist bald vorbei. Er ist 33, 34 oder 35 und sollte zurücktreten.' Aber ich versuche, sie jedes Mal von neuem zu überraschen.“ Woher kommt jedoch die Missgunst? Warum gönnen ihm andere Leute nicht den Erfolg? „Sie sehen mich vielleicht als eine Person, die niemals ein Problem hat, die niemals traurig ist und keine Sorgen haben kann. Ich weiß, dass einige nur darauf warten, dass Cristiano einen Elfmeter verschießt oder in einem wichtigen Spiel scheitert. Das ist ein Teil meines Lebens und ich bin darauf vorbereitet.“