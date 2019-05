Hammer-Gerücht um José Mourinho

Einst galt José Mourinho als bester Trainer der Welt. Der Portugiese gewann mit dem FC Porto und Inter Mailand die Champions League, mit Chelsea und Real zudem noch vier nationale Meistertitel. Dennoch verlor das Ansehen Mourinhos zuletzt an Glanz, seine Tätigkeit in Manchester endete im Dezember 2018 mit dem Rauswurf.

PSG, Roma oder Celtic?

Nun möchte der 56-Jährige wieder einen Verein übernehmen. Glaubt man dabei englischen und französischen Medien, so soll Mourinho im Sommer den PSG übernehmen. Laut "L'Equipe“ soll der Portugiese bereits mehrmals bei den Vorsitzenden des Scheichklubs angerufen haben. Bei Paris konnte Trainer Tuchel nur einen Titel holen und steht in der Kritik.

Paris soll aber nicht der einzige Interessent sein. So sollen Meldungen zufolge auch der AS Rom und Celtic Glasgow bei Mourinho angefragt haben. Der 56-Jährige stellte aber klar: „Ich weiß genau, was ich nicht will, deshalb habe ich schon drei oder vier Angebote abgelehnt. Ich will Fußball auf höchstem Level.“