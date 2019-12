Hammer-Gerücht um Ralf Rangnick

Verlässt Ralf Rangnick nach mehr als sieben Jahren das Bullen-Imperium? Wie die deutsche „BILD“ berichtet, soll der 61-Jährige beim AC Milan im Gespräch sein. Rangnick soll beim italienischen Spitzenklub Trainer und Sportdirektor werden.

Interessante Aufgabe

Nach seinem Ausscheiden als Trainer von RB Leipzig ist Rangnick derzeit als „Head of Sport and Development Soccer“ bei Red Bull tätig und steht dort noch bis 2021 unter Vertrag. Zuletzt wurde der Deutsche aber immer wieder mit internationalen Spitzenmannschaften in Verbindung gebracht. Everton sagte Rangnick ab, mit den Rossoneri soll es nun aber klappen.

Laut „BILD“ soll Rangnick schon ab Jänner als Berater tätig werden und dann ab Sommer voll loslegen. Bei den Italienern erhofft man sich, dass der Deutsche den einstigen Spitzenklub wieder zu altem Glanz bringt. Aktuell liegt das Team in der Liga nur auf den zehnten Platz. Der letzte Meistertitel liegt bereits 9 Jahre zurück.